Сборная Армении по дзюдо проводит сборы в Грузии
15:54, 17 Март, 2022
ЕРЕВАН, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Сборная Армении по дзюдо проводит учебно-тренировочный сбор в грузинском городе Гори.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Команда под руководством главного тренера Ованеса Давтяна продолжит тренировки до 24 марта. Затем пятеро участников - Мартин Бадалян (60 кг), Давид Абрамян, Степа Дарбинян (оба - 66 кг), Артак Торосян - Андреас Арутюнян (оба - 73 кг) отправятся в Афины и примут участие в начинающемся 26 марта розыгрыше Кубка Европы среди юношей по дзюдо. После окончания они останутся там и примут участие в трехдневном тренировочном сборе.
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