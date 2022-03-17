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Инфляция в зоне евро достигла в феврале абсолютного рекорда в 5,9% в годовом исчислении

Инфляция в зоне евро достигла в феврале абсолютного рекорда в 5,9% в годовом исчислении

Инфляция в зоне евро в феврале выросла до 5,9% в годовом исчислении, что стало рекордом за все время существования этой валюты. Как передает Арменпресс, такие данные опубликовало в четверг статистическое агентство ЕС Евростат.

"Уровень инфляции в феврале в годовом исчислении составил 5,9%", - говорится в сообщении. Это самый высокий показатель с момента полноценного введения единой европейской валюты в 2002 году. Евростат связывает такое развитие событий со стремительным ростом цен на энергоресурсы.

По его данным, в феврале цены на энергию и энергоресурсы выросли на 32%.

 


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