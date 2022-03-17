Байден 18 марта проведет телефонный разговор с лидером КНР

Президент США Джо Байден намерен в пятницу в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудить, помимо прочего, ситуацию на Украине. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что беседа глав двух государств состоится 18 марта.

"Это часть наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Лидеры обсудят вопросы регулирования конкуренции между двумя нашими странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - утверждала Псаки.