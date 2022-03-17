С начала боевых действий границу Армении пересекли порядка 4000 тысяч граждан Украины: посольство  

С начала боевых действий в Украине в Армению прибыли десятки тысяч человек из России, Украины, Белоруссии в качестве беженцев, иммигрантов или туристов. По данным посольства Украины в Армении, за последние три недели границу Армении пересекли около 4000 граждан Украины, в основном армяне. Как сообщает Арменпресс, oб этом заявил временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов.

«По нашим оценкам, за последние 3 недели границу Армении пересекли порядка 4000 тысяч граждан Украины. Специфика момента состоит в том, что практически все они этнические армяне, они здесь имеют друзей, родственников, дом, то есть, они не обращаются [за помощью]. По документам есть у нас сейчас небольшой ресурс по расселению наших граждан. А вот с работой, с трудоустройством – это немножко сложнее. Обращаются к нам и ереванцы, и жители других регионов с предложением оказать помощь по поселению. Но с трудоустройством, конечно, проблема», - сказал временный поверенный.

Ранее Денис Автономов сообщил журналистам, что с начала боевых действий в Украине около 3,5 млн беженцев покинули страну.