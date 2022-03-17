В Тбилиси опровергли слухи о строительстве дороги между Грузией и Чечней

Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии опровергло информацию о якобы имеющихся планах строительства дороги через Кавказский хребет в Чечню, передает Арменпресс.

"Однозначно заявляем, что строительство дороги между Грузией и Чечней никогда не рассматривалось, и данный вопрос никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны", - говорится в распространенном в четверг заявлении министерства.

Ранее в грузинских СМИ появилась информация, что подобные планы якобы обсуждались на этой неделе на совещании в Грозном по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.

Пешая горная дорога между Чечней и Грузией существует десятки лет. Она ведет в Панкисское ущелье, куда в начале 2000-х годов переходили чеченские боевики, скрываясь от преследования российских федеральных войск.