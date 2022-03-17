Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 463,9 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 463 906 453, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 058 277 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 631 708 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 968 329.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 43 001 477, а число умерших от последствий заражения вирусом - 516 132.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 488 777 человек, из них скончался 656 231.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрирован суммарно 23 943 801 инфицированный и 141 640 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 780,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 976 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 049, во Франции - 2 146.