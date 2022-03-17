Киев выступает за включение Анкары в число гарантов безопасности: Чавушоглу

Украина выступает за включение Турции в число гарантов вероятного соглашения по безопасности и Москва не возражает против этого. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в четверг во Львове.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара с самого начала выступала с принципиальной позицией по украинско-российскому кризису.

«В этой войне необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие. Руководство Турции в лице лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана прилагает активные усилия в этом направлении», - подчеркнул министр.

Глава турецкой дипломатии отметил, что усилия Анкары по прекращению военных действий в Украине продолжаются параллельно с российско-украинскими переговорами, начатыми в Беларуси.

По его словам, именно с этим была связана инициатива турецкой стороны по проведению трехсторонней встречи глав МИД в Анталье, и последующие визиты в Москву и Львов. «Я вчера в Москве выразил надежду на то, что необходимость в еще одной встрече по Украине, отпадет, так как война прекратится, и в Украине и в регионе в целом вновь воцарятся мир и стабильность», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции заявил, что итоги визитов в две страны [Россию и Украину] усилили надежды на прекращение огня.

«Президент Эрдоган накануне провел телефонный разговор с Зеленским, а сегодня обсудил ситуацию в Украине с Путиным», - сообщил турецкий министр.

«Весь мир стал свидетелем борьбы Украины и украинского народа. Позиция Анкары в вопросе поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины остается неизменной. Это отношение – естественный результат принципиальной политики Турции, союзничества и стратегического партнерства наших стран», - сказал турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что каналы диалога Турции с Россией и Украиной остаются открытыми, шаги Анкары в вопросе прекращения войны являются искренними.