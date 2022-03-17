Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, подробно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня. Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.

“Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей.

В беседе особый акцент был сделан на гуманитарной составляющей. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях”, - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]