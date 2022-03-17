Работы по восстановлению поврежденного газопровода в Арцахе еще не завершены
Работы по восстановлению поврежденного газопровода в Арцахе еще не завершены из-за сложного рельефа и погодных условий. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
Напомним, что благодаря переговорам при поддержке правительства Республики Армения и российских миротворцев, которые продолжаются с 8 марта, азербайджанская сторона 16 марта начала работы по восстановлению газопровода.
«В соответствии с договоренностью газоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, и власти Арцаха в данный момент прилагают все усилия, чтобы это произошло как можно раньше.
В то же время, призываем всех абонентов сохранять бдительность и удостовериться, что в момент восстановления газоснабжения не произойдет утечка газа или чрезвычайное происшествие.
Правительство Арцаха сожалеет о причиненных гражданам неудобствах и заверяет, что все проблемы и задачи, которые стоят перед Арцахом, мы сможем преодолеть только благодаря нашему единству, решимости и терпению», - говорилось во вчерашнем сообщении Информштаба.
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