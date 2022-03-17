Диппредставитель Украины доволен позицией Армении по Украине

Временного поверенного в делах Украины Дениса Автономова проинформировали в МИД Армении, что Ереван сохраняет нейтралитет в российско-украинском конфликте и выступает за мирное урегулирование конфликта. Как передает Арменпресс, об этом Автономов сказал в ходе пресс-конференции.

Временный поверенный в делах Украины в Армении также приветствовал голосование Республики Армения по Украине на Генеральной Ассамблее ООН.

2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия на Украине и вывести свои войска из страны. Из 193 государств-членов ООН 141 проголосовали за резолюцию, 5 против и 35 воздержались. Армения была среди воздержавшихся. Решение Генеральной Ассамблеи не имеет обязательной юридической силы.

28 февраля Совет ООН по правам человека принял решение провести экстренное обсуждение ситуации в Украине. Из стран, принявших участие в голосовании, 29 высказались за, 13 воздержались, 5 - против. Армения была среди тех, кто воздержался во время этого голосования.