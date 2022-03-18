Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
11:27, 18 Март, 2022
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России.
"Дата регистрации входящего номера: 18.03.2022. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в реестре, передает Арменпресс.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм