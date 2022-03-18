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Главы мировых финансовых институтов спрогнозировали последствия кризиса на Украине

Главы мировых финансовых институтов спрогнозировали последствия кризиса на Украине

Последствия нынешнего кризиса на Украине скажутся на всей мировой экономике, это будет проявляться в том числе в замедленном росте и более высокой инфляции, а также перебоях в торговле. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, президента Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера, а также председателя Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли.

"Последствия будут масштабными - начиная от сокращения поставок энергии и продовольствия и заканчивая ростом цен и бедности <...>", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что все эти факторы, а также необходимость реконструкции Украины "будут препятствовать [экономическому] восстановлению в мире после пандемии".

"Вся мировая экономика почувствует последствия кризиса за счет более медленного роста, перебоев в торговле, более высокой инфляции, что будет наносить ущерб в особенности наиболее бедным и наиболее уязвимым. Более высокие цены на товары, такие как продукты питания и энергия, приведут к еще большему росту инфляции. Страны, особенно те, которые граничат с Украиной, столкнутся с перебоями в торговле, цепях поставок, денежных переводах, а также притоком беженцев. Сокращение доверия и большая неопределенность для инвесторов повлияют на стоимость активов, приведут к ужесточению финансовых условий и могут даже спровоцировать отток капиталов с быстроразвивающихся рынков", - говорится в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.


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