Премьер-министр Армении направил президенту Кипра поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами направил президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство!

Горячо поздравляю Вас с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Кипр.

День 18 марта ознаменован установлением межгосударственных отношений, основанных на многовековых связях и крепкой дружбе между Арменией и Кипром, на общей системе ценностей, взаимном уважении и расположении.

Армения ценит самые теплые межгосударственные взаимоотношения и эффективное сотрудничество, сформировавшиеся между двумя нашими странами за последние три десятилетия, которые являются свидетельством непоколебимого братства и взаимной поддержки армянского и кипрского народов.

Не секрет, что Кипр является одним из государств-членов ЕС, с которым Армения имеет высокое взаимное доверие и стратегическое сотрудничество.

Уверен, что приобретенный за эти годы богатый опыт и насыщенная многогранная двусторонняя повестка дают широкие возможности для выявления и всеобъемлющего использования всего потенциала армяно-кипрского сотрудничества, придавая новый импульс двусторонним отношениям и поднимая их на качественно новый уровень.

Особое содержание и теплоту армяно-кипрским отношениям придает армянская община. Она своим вкладом в политическую, экономическую и культурную жизнь страны всегда удостаивалась высокой оценки со стороны правительства Кипра.

Еще раз поздравляю всех нас с 30-летним юбилеем, желаю нашим странам и братским народам благополучия и мира, плодотворного сотрудничества со многими юбилеями.

Примите заверения в моем глубоком уважении».