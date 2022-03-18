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К Армении приближается очередной мощный циклон

К Армении приближается очередной мощный циклон

В вечерние часы 18-го, 19-го, 20-го марта временами на всей территории республики ожидается снег, в горных районах - метель, низкая горизонтальная видимость.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении.

В горных районах Арагацотна, Лори, Тавуша, Вайоц Дзора, в горных районах и в предгорьях Сюника снегопад будет довольно интенсивным.

Исключение составят низменные части Араратской долины, где ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха днем 20 марта на всей территории республики понизится на 5-6 градусов.
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