В ИОЗТ с международными партнерами обсудили развитие инспекционных возможностей

По инициативе руководителя Инспекционного органа здравоохранения и труда Акопа Авагяна была организована дистанционная встреча представителей Международной организации труда (ILO), посольства США в Армении и Евросоюза, также и встреча в ИОЗТ.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение ИОЗТ, целью встречи было сопоставление программ доноров и международных организаций в сфере контроля трудового права. Был обсужден и вопрос внедрения электронных трудовых договоров, включенных в программу мероприятий деятельности правительства РА на 2021-2026 годы и возможные решения технического содействия.

Руководитель Инспекционного органа Акоп Авагян еще раз поблагодарил участников встречи за содействие развитию инспекционных возможностей в сфере контроля трудового права.

Достигнута договоренность о продолжении обсуждений.