Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, что свидетельствует о перераспределении мировых энергетических потоков после ситуации вокруг Украины, как передает Арменпресс, об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Индия, которая является третьей по величине страной в мире по потреблению энергоресурсов, закупила несколько партий российской нефти, поскольку потребители в Европе избегали ресурсов РФ после западных санкций в отношении Москвы.

В марте Россия экспортировала в Индию 360 тыс. баррелей в сутки, что почти в 4 раза больше, чем в 2021 году.

По данным агентства Kpler, Индия обычно покупает сорт CPC (КТК), смесь казахстанской и российской нефти, однако в марте значительно выросла цена на нефть марки Urals, что говорит об интересе индийских потребителей к этой марке вопреки общественному мнению в Европе. "Индия закупает уже отправленные грузы нефти из России, которые не могут найти покупателей в Европе", - сказал изданию руководитель аналитического отдела Kpler Алекс Сейлз.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что Индия может оказаться на грани исторического прошлого, если она купит российскую нефть, хотя она признала, что эти закупки не нарушат санкции США.

Традиционно российская нефть составляла менее 5% от общего объема импорта Индии, который в прошлом году составил 4,2 млн б/с.

"Индийские компании не так много закупали из России, учитывая высокие транспортные расходы", - заявил FT Вивекананд Суббараман, аналитик Ambit Capital. "Похоже, сейчас это меняется", - добавил он.