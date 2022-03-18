Тигран Мкртчян назначен по совместительству послом в Албании
14:20, 18 Март, 2022
Указом президента Армении чрезвычайный и полномочный посол Армении в Греции Тигран Мкртчян по совместительству назначен послом в Албании.
Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
«Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также части 1 статьи 14 Закона Республики Армения «О дипломатической службе»,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян по совместительству назначается Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Албании (резиденция в Афинах)», - говорится в указе президента.
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