Тигран Мкртчян назначен по совместительству послом в Албании

Указом президента Армении чрезвычайный и полномочный посол Армении в Греции Тигран Мкртчян по совместительству назначен послом в Албании.

Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

«Принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также части 1 статьи 14 Закона Республики Армения «О дипломатической службе»,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян по совместительству назначается Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Албании (резиденция в Афинах)», - говорится в указе президента.