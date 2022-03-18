Новые профессии, улучшение инфраструктуры: Политехнический университет представляет свои программы

Национальный политехнический университет Армении проводит масштабные реформы, направленные на совершенствование как образовательных программ, так и инфраструктуры, также и на повышение качества исследовательской деятельности. Ректор Национального политехнического университета Армении Гор Варданян на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс», сообщил, что с сентября 2022 года в вузе будет действовать новая учебная программа, которая позволит будущим инженерам получать качественное, целевое образование.

«Сейчас мы находимся в процессе лицензирования новых образовательных программ. Нужны новые образовательные программы. В частности: космическая техника, наука о данных, блокчейн-технологии. Кроме того, будут пересмотрены существующие учебные программы, которые на протяжении многих лет не соответствовали контексту современного образования. Вот почему мы меняем и пересматриваем учебные планы. Это поможет лучше организовать весь учебный процесс», - сказал Гор Варданян.

Следующее важное изменение - создание научно-производственного комплекса. По словам Гора Варданяна, уже составлен четкий проект. Создание комплекса даст ученым ту необходимую, правильную среду, где можно будет применять свои знания, проводить новые исследования, воплощать полученные результаты в реальность.

«Планируется повысить эффективность деятельности лабораторий фундаментальных исследований, провести инвентаризацию основных проблем. Участие университета во всех этих исследовательских работах будет обеспечено путем предоставления финансирования. Сегодня аспирантов необходимо обеспечивать соответствующими лабораторными условиями, инструментами. Мы должны поддерживать хорошие идеи», - сказал Гор Варданян.

Университет предпринимает шаги по расширению доступа к технологическому образованию в регионах. Крайне важно, чтобы ереванская головная часть университета поддерживала развитие образовательных программ в региональных филиалах, чтобы лучшие специалисты столицы были доступны в регионах. Гор Варданян отметил, что запланированы некоторые образовательные программы, они ждут получения соответствующего разрешения, после чего ряд предметов будет преподаваться дистанционно. Университет стремится использовать технологические возможности для решения кадровых проблем в регионах.

Кроме того, большое внимание уделяется созданию инженерных лабораторий в регионах. Университет с Центром информационных технологий Гюмри подписал меморандум. При содействии благотворителей в регионах создаются инженерные лаборатории. В Гюмри он уже есть, впереди Ванадзор и Капан. Работы будут продолжены в других регионах. Инженерные лаборатории будут открыты для всех студентов.

Помимо совершенствования учебных программ, запланирована масштабная работа и по совершенствованию инфраструктуры. По словам Гора Варданяна, у них есть программа больших реформ, в результате которых у них будет спортивный комплекс с современными решениями, общежитие, университетская поликлиника, торговый комплекс, лицей со всей инфраструктурой, так далее. Гор Варданян отметил, что все это не планы на далекое будущее. Часть проектов уже готова, и строительство начнется в ближайшие месяцы.