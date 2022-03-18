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Британский регулятор отозвал лицензию RT на вещание в стране

Британский регулятор отозвал лицензию RT на вещание в стране

Власти Соединенного Королевства отозвали лицензию на вещание в стране телеканала RT, ранее отключенного из-за санкций, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении британского медиарегулятора Ofcom, распространенном в пятницу.

"Ofcom сегодня отзывает лицензию RT на вещание в Великобритании, решение вступает в силу немедленно", - отмечается в нем.

При этом в настоящее время канал в Британии и так не работает. Как говорится в заявлении, "RT в Великобритании не работает в результате санкций, введенных ЕС" с начала специальной военной операции на Украине. "Мы пришли к выводу, что в данных обстоятельствах мы не можем считать RT ответственной вещательной компанией", - сообщили в Ofcom.

Отмечается, что это решение принято на фоне 29 текущих расследований Ofcom относительно должной беспристрастности новостей и текущих событий, освещаемых RT, о действиях российских войск на территории Украины.

 


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