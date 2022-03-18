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Пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Пары четвертьфинала Лиги чемпионов

В Швейцарии, в Ньоне состоялась жеребьевка пар четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как сообщает «Арменпресс», по результатам жеребьевки образовались следующие пары:

Челси (Англия) - Реал Мадрид (Испания);

«Манчестер Сити» (Англия) - «Атлетико» (Испания);

«Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия);

Бенфика (Португалия) - Ливерпуль (Англия).

Первые матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 апреля, ответные - 12 и 13 апреля.


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