Число прибывших в Польшу с Украины беженцев превысило 2 млн

Число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции на Украине, превысило 2 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу в Twitter пограничная охрана республики.

"Сегодня, 18 марта, в 09:00 (11:00 мск) число беженцев с Украины превысило 2 млн. Это в основном женщины с детьми", - информировала служба.

По данным польской погранохраны, в последние дни поток беженцев начал уменьшаться. "Вчера сотрудники погранохраны оформили 52,5 тыс. приезжающих, что на 11% меньше в сравнении с показателями днем ранее (59,2 тыс.).

Многие прибывающие в Польшу с Украины пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев, которые организовывают их размещение в разных регионах страны. Таких пунктов в республике создано 30. Других встречают родные и близкие.

Крупные польские города уже заявили, что больше принимать беженцев не могут. Местные власти заверяют, что не будут никого переселять насильно, но призывают беженцев не бояться ехать в маленькие города, где также есть все условия для жизни и работы. Польские власти также начали отправлять специальные поезда с беженцами в разные города других стран Европы.