Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если российский лидер проявит готовность, она может состояться "хоть завтра, хоть послезавтра", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова", - сказал Кулеба в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, когда может состояться встреча Зеленского с Путиным.

Он добавил, что уже есть конкуренция и соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу. "Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр", - заявил Кулеба.

Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Путиным. Как отмечал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин может и должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а фиксации достигнутых договоренностей и пониманий.