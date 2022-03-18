Секретарь Совета безопасности Армении посетит Берлин

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 21-22 марта посетит столицу ФРГ Берлин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, Армен Григорян встретится с советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсом Плётнером.

В рамках визита секретарь Совета безопасности Армении проведет ряд других рабочих встреч.