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Секретарь Совета безопасности Армении посетит Берлин

Секретарь Совета безопасности Армении посетит Берлин

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 21-22 марта посетит столицу ФРГ Берлин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, Армен Григорян встретится с советником канцлера ФРГ по внешней политике Йенсом Плётнером.

В рамках визита секретарь Совета безопасности Армении проведет ряд других рабочих встреч.


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