Европа не сможет быстро найти поставщика газа вместо России, заявил Проди

Европа, в том числе Италия, в краткосрочной перспективе не сможет найти замену России в качестве поставщика природного газа, считает экс-глава Еврокомиссии, бывший итальянский премьер Романо Проди, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Правильным является принятое нашим правительством решение возобновить на переходный период работу угольных электростанций и перейти к диверсификации, чтобы как можно скорее преодолеть нашу уязвимость, которая связана с тем, что мы не диверсифицировали ни наши источники энергии, ни наших поставщиков. Но для Италии и для Европы не станет возможным в короткое время заменить Россию в качестве поставщика газа", - указывает известный политик в статье, которая выйдет в свет в апрельском номере итальянского журнала Vita Pastorale.

Проди подчеркивает, что санкции ЕС, введенные против России в связи с ситуацией на Украине, до сих пор не предусматривали прекращение поставок энергоносителей. При этом он замечает, что огромные доходы РФ от поставок газа и нефти, которые, по некоторым оценкам, составляют около 700 миллионов евро в день, приводят к тому, что "мы практически также финансируем войну на Украине".

"Именно из осознания этого должен исходить политический выбор в энергетической сфере, противоположный тому, который практиковался до сих пор, потому что только так мы сможем заложить основы для создания энергетическое будущего", - пишет экс-премьер. По его мнению, для достижения такой цели требуется общая европейская энергетическая политика, нацеленная на использование альтернативных ресурсов, но одновременно способная реально управлять предстоящим переходом.