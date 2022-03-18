Азиатские индексы - 18-03-22

ТОКИО, 18 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.65% и составил 26827.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.54% и составил 1909.27 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.12% и составил 3251.07 пункта, а HANG SENG снизился на 0.41% и составил 21412.40 пункта.