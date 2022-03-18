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Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены

Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены

Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены. Как сообщили Арменпресс в информационном штабе Арцаха, с учетом того, что газопровод не работал в течение 10 дней, проводится ряд технических работ для обеспечения надлежащей, бесперебойной транспортировки и подачи газа в Арцах. 

«После завершения указанных работ подача газа будет восстановлена. Еще раз призываем всех потребителей быть бдительными, чтобы не было утечки газа или аварийных ситуаций во время восстановления газоснабжения», - говорится в сообщении Инфоштаба.


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