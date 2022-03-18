Ремонтные работы на поврежденном газопроводе в Арцахе завершены. Как сообщили Арменпресс в информационном штабе Арцаха, с учетом того, что газопровод не работал в течение 10 дней, проводится ряд технических работ для обеспечения надлежащей, бесперебойной транспортировки и подачи газа в Арцах.

«После завершения указанных работ подача газа будет восстановлена. Еще раз призываем всех потребителей быть бдительными, чтобы не было утечки газа или аварийных ситуаций во время восстановления газоснабжения», - говорится в сообщении Инфоштаба.