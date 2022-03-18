Более 3,2 миллиона человек покинули Украину: ООН

Количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 3,2 миллиона человек, из них почти 185 тысяч пришли в Россию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

"Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев. Это люди, которые покинули Украину с 24 февраля", - сказала она.

По ее словам, из общего числа беженцев 184 563 человека прибыли из Украины на территорию России. При этом почти 2 миллиона человек пришли в Польшу.

В Международной организации по миграции отмечают, что среди покинувших Украину 162 тысячи человек – иностранцы.