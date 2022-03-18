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В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине

В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине

На Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц, более 1,3 тысячи человек получили ранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По информации управления ООН, с 24 февраля по 17 марта зарегистрировано 816 погибших и 1333 раненных среди мирного населения.

Уточняется, что люди погибли или получили ранения в результате применения взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также в результате ракетных и воздушных ударов.


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