В ООН сообщили о гибели 816 мирных жителей на Украине

На Украине с 24 февраля погибли 816 гражданских лиц, более 1,3 тысячи человек получили ранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в пятницу Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По информации управления ООН, с 24 февраля по 17 марта зарегистрировано 816 погибших и 1333 раненных среди мирного населения.

Уточняется, что люди погибли или получили ранения в результате применения взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также в результате ракетных и воздушных ударов.