США и Китай обязаны брать на себя ответственность: Си Цзиньпин

США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но также брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"Будучи постоянными членами СБ ООН и двумя крупнейшими экономиками мира, мы должны не только направлять развитие отношений Китая и США по правильному пути, но также брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира и спокойствия во всем мире", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.