В Госдепе заявили, что принимают меры с целью минимизации последствий новых санкций

Запад пытается принимать меры с целью минимизации нежелательных последствий новых санкций против РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на брифинге для иностранных журналистов, посвященном рестрикциям Запада против РФ, представитель Госдепартамента США высокого ранга

Она также заявила, что США намерены принимать меры против тех государств, которые готовы помогать России обходить новые санкции Запада или принимать ее финансовые средства.

"И, опять-таки, [говорю] чтобы ясно дать понять, что будут последствия, если страны стремятся помочь России уклониться от наших санкций или обойти их или же стать "гаванью" для российских денежных средств", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

США предупредили Китай о том, что поддержка России в связи с ее специальной операцией на Украине имела бы негативные последствия для отношений Пекина с коллективным Западом, сказала представитель Госдепартамента.

"КНР была исключением из правил - в смысле неприсоединения к сообществу наций в осуждении этого неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения на Украину, в призыве к прекращению огня и в навязывании России, российскому правительству издержек за его действия, - утверждала американский дипломат. - Мы затронули эти обеспокоенности напрямую [в диалоге с Пекином]". "Особенно в плане любой будущей поддержки, которую КНР оказывала бы России <...>. И мы ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с нами, а также нашими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов", - подчеркнула ведущая брифинга.

"Я бы сказала, что [в складывающейся ситуации вокруг Украины] дело в действительности касается того, чтобы занять твердую позицию в отношении принципов, которые страны мира, в том числе Китай, обязались поддерживать, включая, прежде всего, суверенитет и территориальную целостность", - отметила представитель Госдепартамента.