Время в Ереване: 11:07:36,   21 Март

Главы МИД Армении и Франции обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Главы МИД Армении и Франции обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.  

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Жан-Ив Ле Дриан обменялись мнениями по вопросам повестки дня армяно-французского сотрудничества, в частности, коснулись реализации дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности. Арарат Мирзоян представил своему коллеге ситуацию в приграничной зоне с Арменией, провокации Азербайджана в Нагорном Карабахе, непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня, факты нападения на гражданское население и оказания психологического давления.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с началом переговоров между Арменией и Азербайджаном по Уставу ООН, Международному пакту о гражданских и политических правах и Хельсинскому Заключительному акту. В этом контексте стороны подчеркнули важную роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]