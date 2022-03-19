Президент Арцаха провел заседание Совета Безопасности
19 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал заседание Совета Безопасности.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
Были обсуждены вопросы, касающиеся преодоления внутренних и внешних вызовов, стоящих перед Республикой.
Глава государства дал ответственным государственным ведомствам ряд поручений по краткосрочным и долгосрочным планам.
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