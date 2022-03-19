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Представители нацменьшинств в Армении повысят навыки в управленческой сфере

Представители нацменьшинств в Армении повысят навыки в управленческой сфере

Российская региональная академия в Армении и  Образовательно-культурный центр аппарата премьер-министра Республики Армения организоваликурсы по повышению навыков и умений в управленческой сфере.

В беседе с Арменпресс руководитель Образовательно-культурного центра национальных меньшинств аппарата премьер-министра Аваг Акопян сказал, что целью курса является не только передача знаний, но и формирование  и повышение навыков.

 «Тренинг будет полезен для участников - как из бизнеса, так и менеджмента», — сказал он. 

По словам Акопяна, в курсах принимают участие около 35 представителей 11 общин национальных меньшинств Армении.

Курс по современным механизмам принятия управленческих решений ведет ректор Российской региональной академии в Армении Мгер Шахгельдян, а проректор Российской региональной академии Сергей Хатунов преподает основы стратегического мышления менеджера. 

По окончании однодневного семинара участникам будут выданы сертификаты.

 


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