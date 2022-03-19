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Генсек ООН усматривает опасность краха мировой продовольственной системы

Генсек ООН усматривает опасность краха мировой продовольственной системы

Генсек ООН Антониу Гутерриш видит угрозу «урагана голода» и коллапса глобальной продовольственной системы в результате боевых действий в Украине.

Как передает Арменпресс, Гутерриш написал на своей странице в Twitter, что боевые действия в Украине уже нарушили цепочки поставок, из-за чего наблюдается резкий рост цен на топливо, продукты питания и транспорт.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить надвигающийся голод и крах глобальной продовольственной системы», — заявил Антониу Гутерриш.


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