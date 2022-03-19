Депутат Госдумы надеется, что полностью YouTube в России не заблокируют

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что компанию YouTube не заблокируют в России.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, он так полагает, так как в первую очередь от этого пострадают российские пользователи.

"Очень надеюсь, что не будет полной блокировки ресурса. Ведь в первую очередь от этого пострадают наши пользователи. Да, де-юре решение за нашими властями: прокуратурой, Роскомнадзором. Однако де-факто оно зависит в первую очередь от самого YouTube, а точнее - от владеющей им корпорации Google", - написал он в своем Telegram-канале.

YouTube ранее объявил о блокировке аккаунтов российских СМИ, которые финансирует государство.