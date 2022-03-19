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Авиакомпании 19 стран теряют $37,5 млн в неделю из-за запрета использовать воздушное пространство РФ

Авиакомпании 19 стран теряют $37,5 млн в неделю из-за запрета использовать воздушное пространство РФ

Иностранные авиакомпании тратят на облет воздушного пространства России более 37,5 млн долларов в неделю.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Минтранс России.

Ведомство напомнило, что Россия вынуждена закрыть небо для авиакомпаний стран, которые запретили полеты и транзиты самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям, через свое воздушное пространство.

Это США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция.


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