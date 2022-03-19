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Fitch подтвердило рейтинг "B+" для Армении

Fitch подтвердило рейтинг "B+" для Армении

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Армении по долгосрочному дефолту эмитента в иностранной валюте "B+" со "стабильной" перспективой.

Как передает Арменпресс, в основе сохранения рейтинга лежат высокий доход на душу населения, качество управления и бизнес-среды, надежная основа макроэкономической и налогово-бюджетной политики, а также твердая приверженность реализации реформ.

Этим сильным сторонам противостоят высокий валютный государственный долг, относительно слабые внешние финансы и геополитические риски.

В международном рейтинговом агентстве прогнозируют, что на Армению негативно повлияют последствия кризиса в России – с учетом важных связей между экономиками двух стран, однако Fitch ожидает, что варианты финансирования и профиль долгосрочного коммерческого долга могут помочь Армении преодолеть потрясения без серьезного ухудшения платежеспособности.

 


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