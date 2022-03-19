Днем 21-го и 23-го марта в Армении ожидается погода без осадков

Днем 19-го марта, 20-гомарта, ночью и вечером 23-го марта, 24-го марта - время от времени в большинстве регионов, ночью 21-го марта, 22-го марта - в отдельных районах ожидаются осадки, в горной и предгорной зоне - снег, 19-20 марта в отдельных местах – интенсивный снегопад.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в отдельных горных районах ожидается метель, низкая горизонтальная видимость. Днем 21-го и 23-го марта ожидается погода без осадков.

Ветер северо-западный с порывами до 3-7 м/с, с 19-20 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 14-18 м / с.

Температура воздуха днем 20-го понизится на 5-6 градусов, днем 21-го и 22-го повысится на 2-4 градуса.

В Ереване днем 19-го, 20-го, ночью 21-го, вечером 22-го, ночью 23-го, 24-го время от времени ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем 21-го и 23-го марта ожидается погода без осадков.