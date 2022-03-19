Представитель ООН в Армении приглашен в МИД, и ему врученанота протеста

Исполняющая обязанности Постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Армении Лила Питерс Яхиа 19 марта была приглашена в Министерство иностранных дел Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, в ходе встречи и. о. Постоянного координатора ООН сообщили, чтоМинистерство иностранных дел Армении строго осуждает участие офиса ООН в Азербайджане в мероприятии, организованном 18 марта в городе Шуши, и в связи с этим была подана нота протеста Министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел потребовало от Организации Объединенных Наций предпринять шаги для восстановления нейтральной позиции ООН в контексте нагорно-карабахского конфликта.