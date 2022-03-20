Из-за обильного снега в Дилижане обрушилась крыша хлева

20 марта в 10:13 часов в Тавушский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на улице Шамахяна города Дилижан обрушился хлев: внутри остались домашние животные.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,на место выехал боевой расчет областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения

Согласно источнику, выяснилось, что из-за обильного снега обрушилось около 40 квадратных метров крыши хлева на улице Иваново.

Отмечается, что спасатели вывели из хлева 6 голов крупного рогатого скота.