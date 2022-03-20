Днем 23-го и 25-го марта в РА будет без осадков, похолодает на 5-6 градусов, затем потеплеет на 2-4 градуса

На территории Армении днем 20-го марта, 24-го марта время от времени в большинстве регионов, а 21-22-го марта, 23-го марта, ночью и вечером 25-го марта — в отдельных районах, ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег, 20-го марта - интенсивный. В отдельных горных районах ожидается метель, низкая горизонтальная видимость. Днем 23-го и 25-го марта ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

«Ветер северо-западный с порывами до 3-7 м/с, 20-го марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха днем 20 марта понизится на 5-6 градусов, а днем 21-22 марта повысится на 2-4 градуса», - говорится в сообщении.

Днем 20-го марта, ночью 21-го марта, ночью 23-го марта, 24-го марта и вечером 25-го марта время от времени ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем 21-го марта, 22-го, 23-го и 25-го марта ожидается погода без осадков.