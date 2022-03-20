"Гюмри" победил "Арцах" в первом матче за третье место

В матче за третье место в Лиге VBet А регулярного чемпионата Армении по баскетболу в борьбу вступили "Гюмри" и "Арцах".

Как передает Арменпресс, в первом матче в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна преимущество было в пользу "Арцаха" - 33:28. В следующей четверти "Арцах" сумел сохранить преимущество в очках - 57:53.

Однако после большого перерыва «Гюмри» вместе с двумя четвертями сумел повернуть чашу победы на свою сторону и победить со счетом 120:108.

Сейчас в общей борьбе между этими командами счет - 2:1 в пользу "Арцаха". Они проведут еще одну встречу 21 марта.