Близ Цахкадзора столкнулись 17 автомобилей, трое пострадали. Предварительные данные МЧС РА
15:27, 20 Март, 2022
20 марта в 11:37 часов в Котайкский региональный отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан в районе города Цахкадзор произошло ДТП.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.
По предварительным данным МЧС РА, столкнулись около 17 автомобилей, есть 3 пострадавших.
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