Президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил президента и духовного лидера Ирана с Новрузом

Президент Республики Ваагн Хачатурян по случаю Новруза направил поздравительное послание Президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с Новрузом - иранским Новым годом. Пусть Новый год по солнечному календарю ознаменуется для Исламской Республики Иран новыми достижениями и продолжительным миром.

Для Армении особенно важны армяно-иранские отношения, основанные на многовековой истории и взаимном уважении.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем поднять на новый уровень взаимовыгодное сотрудничество, по возможности используя существующий потенциал во благо наших народов».

Согласно источнику, Ваагн Хачатурян направил также поздравительное послание верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи.

В послании, в частности, говорится: «Армения высоко ценит дружественные отношения с Ираном, основанные на взаимном уважении и солидарности.

Уверен, что имеются необходимые предпосылки для развития и расширения взаимовыгодного сотрудничества совместными усилиями — во имя стабильности региона и благоденствия наших народов».