Байден пока не планирует визит на Украину: Постпред США в ООН

Визит президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас- Гринфилд.

Как сообщает ТАСС, она, говоря об идеи миротворческой миссии, заявила, что США не хотят эскалации и не отправят военных на Украину.