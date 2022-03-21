Глава МИД Франции призвал не допустить мирового продовольственного кризиса

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал объединить усилия, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны очень серьезно рассмотреть вопрос продовольственной безопасности. Мы знаем объем производства, в частности, зерновых на Украине и в России. И мы видим последствия войны - невозможность собирать, невозможность хранить, невозможность экспортировать. Это не санкции приводят к большой дисфункции системы мировой продовольственной безопасности. Это война. Потому что нет никаких продовольственных санкций", - сказал Ле Дриан журналистам перед саммитом глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Французский министр подчеркнул, что сегодняшняя ситуация "завтра приведет к риску голода".

"Поэтому мы должны быстро принять во внимание этот новый расклад. Не только мы, европейцы, объединив наши усилия, но также мы с международным агентством и со всеми нашими партнерами, включая некоммерческие организации", - отметил он, подчеркнув, что нужно избежать мирового продовольственного кризиса, "который может быть большим", наряду с конфликтом.