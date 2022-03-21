Директором «Арменпресс» назначена Нарине Назарян

Нарине Назарян назначена директором ЗАО «Государственное информационное агентство «Арменпресс» ».

Решение принято на собрании полномочных представителей учредителей компании, состоявшемся 18 марта, на основании решения конкурсной комиссии на замещение вакантной должности директора ЗАО и заключения о признании Нарине Назарян победителем конкурса 15 марта.

Нарине Назарян, психолог по профессии, имеет более чем 18-летний опыт работы в сфере СМИ, из которых 17 лет проработала в «Арменпресс», более семи лет занимала должность заместителя директора компании, в 2011-2021 гг. должность главного редактора.

Информационное агентство «Арменпресс» основано 18 декабря 1918 года. Информация издается на шести языках: армянском, русском, английском, арабском, французском и турецком. Агентство имеет широкую партнерскую сеть, является членом 4-х международных информационных организаций. В ЗАО Государственное информационное агентство «Арменпресс» также входят ежедневная газета «Айастани Анрапетутюн» и газета «Республика Армения», издаваемая на русском языке. Агентство в 2011-2021 гг. возглавлял Арам Ананян. Должность директора осталась вакантной в связи с его назначением председателем правления авиакомпании «FlyOne Armenia».

Нарине Назарян - первая женщина-директор за 103-летнюю историю агентства «Арменпресс».