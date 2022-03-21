Тигран Хачатрян прогнозирует на 2022 год 5,5% инфляции

Министр финансов Тигран Хачатрян, говоря о возможной инфляции, отметил, что управление инфляцией находится в инструментарии ЦБ. ЦБ намерен вернуть инфляцию в пределы, определенные законом.

«Это означает, что к 2022 году инфляция составит около 5,5%, с возможным отклонением в 1,5%. Центральный банк заявляет, что эти показатели продолжают оставаться осуществимыми. И, несмотря на временные трудности, которые сегодня существуют во всем регионе и в мире, обусловленные, в частности, ценовыми изменениями на продукты питания и энергоносители, они будут управляемыми, и в конце года мы будем иметь установленную законом фактическую инфляцию», - как сообщает «Арменпресс», об этом Тигран Хачатрян заявил на брифинге с журналистами.

Министр финансов отметил, что расчет инфляции по отдельным товарам не является общим расчетом.

«Продовольственная корзина состоит из ряда продуктов, и общая сумма учитывается при определении показателя инфляции», - добавил Хачатрян.