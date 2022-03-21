Россия не исключила увеличения транзита нефти в Китай через Казахстан

Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу по вопросу увеличения транзита нефти в Китай через территорию республики, как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что ранее был продлен прежний контракт на транзит нефти из РФ в Китай через Казахстан.

Как сообщалось, в начале февраля "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках в течение 10 лет (до 31 декабря 2033 года) 100 млн тонн нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Китая. Сырьё будет поставляться через Казахстан. Действовавший с 2014 года транзитный контракт заканчивался в 2022 году.

Мощность действующего нефтепровода в направлении Китая через Казахстан составляет 10 млн тонн. Несколько лет назад обсуждалась возможность увеличения его прокачки до 13-17 млн тонн. Для этого потребуется расширение трубопровода Туймазы-Омск-Новосибирск (ТОН-2).

В конце прошлой недели Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром основные проекты и дальнейшее развитие взаимодействия государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в электроэнергетике и в части добычи и транспортировки нефти и природного газа.