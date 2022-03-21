Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 470,7 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 470 740 762, как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 077 597 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 734 788 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 971 162.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 43 009 390, а число умерших от последствий заражения вирусом - 516 510.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 637 814 человек, из них скончались 657 495.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 24 323 239 инфицированных и 141 961 умерший.

В Великобритании по данным на утро субботы заболели 20 243 940 человек, скончались 164 099. Сведения на воскресенье и понедельник не поступили.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 782,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 985 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 055, Франции - 2 151, Великобритании - 2 387.